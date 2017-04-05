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2017印尼食品与酒店展览会

场面宏大各种名牌争先展出高质量产品

【本报讯】第14届2017印尼食品与酒店展览会（Pameran Food & Hotel 2017）于4月5日至8日在雅加达国际展览中心举行。这个一站式平台展览会推介各种各样品牌饮食产品，预期能提高酒店业的经验、品质与质量。

展览会面积37000平方米，不只来自国内业者参展，还有50个国家与地区的1600企业参加，包括澳大利亚、比利时、中国、德国、匈牙利、韩国、利比亚、马来西亚、新加坡、南非、 台湾、图尼斯、土耳其和美国等的15个展览馆。

Pamerindo Indonesia项目经理薇薇克(Wiwiek Roberto)表示，今年食品工业非常热情参与。 “今年的印尼食物与酒店展比去年提升17.4%，显示我国经济状况处于正面发展。这将是有史以来最大的展会，因为许多国内外品牌企业参加展览。”

她阐明，外国企业的参与将帮助提高印尼食品工业和酒店业的品质与质量。

她说，2017印尼食品与酒店展将提高国内商业界的竞争力，特别是食品服务业、食品加工、酒店和零售业。“这当然能够为业者提供许多的信息以及创新资料，也敞开与全球性企业业者合作的机遇，希望他们到我国来投资。”

饮食工业于2015年积极增长7.9%，于2016年是经济领域显著增长8.5%的其中一项，预期今年会更好。

全国饮食业协会（GAPMMI）总主席Adhi S.Lukman说： “我们对今年增长比去年更好持乐观态度。”

酒店配备集团总监Gilbert F.Tanudirdja声称，“我们在2017印尼食品与酒店展将推出各种名牌的餐具、厨房用具、酒店设备，这一系列品牌是Sambonet、Paderno、Athena Tableware、Rak Porcelain、Revol Porcelaine、rosenthal与Deson。”

Toffin Indonesia公司经理Tony Arifin阐明，印尼食品与酒店展是最大展会，主要目标是印尼的专业人士。我们一向参与展览会推出世界最新的espresso产品。今年公司将与World Barista Champions合作提供Victoria Arduino Gravitech、VBM technique、Hario、Eurika等等。

专业美食协会（ACP）总经理Stefu Santoso阐明，烹饪竞赛已举办了11次。“通过沙龙美食比赛保持我国的美食文化使我们感到自豪。我国举办最大的世界级竞赛活动，有许多国家参与，评判员也持有世界厨师协会（WACS）证书。”

ACP举办的沙龙美食比赛，有来自国内外的750与会者参赛，其中是马来西亚、新加坡、 台湾、泰国和缅甸。

在4天的2017食品与酒店展期，也同时举办2017印尼咖啡项目（ICE）决赛，这是由印尼咖啡师协会（BGI）主办的。BGI是获得印尼特色咖啡协会（SCAI）信任的组织而举办ICE竞赛项目。

2017 ICE执行经理兼BGI秘书Cindy Herlin Marta指出，这个国际标准竞赛的评判员不只是本国人，还有来自澳大利亚、泰国和新加坡具有世界咖啡项目经验的评判员。

Cindy表示，“我们也邀请悉尼与澳大利亚的评判团代表，以确保竞赛的过程符合世界级的标准。”

本届食品与酒店展览会获得我国旅游与创意经济部门、ACP、印尼冷藏链协会（ARPI)、食物与饮料协会（GAPMMI)、印尼渔产营销加工业协会（AP5I)、印尼包装联合会（IPF）和印尼零售业协会（APRINDO)、印尼特别咖啡协会（AKSI）与印尼咖啡师协会（BGI）的支持。