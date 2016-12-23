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2016年首九个月

旅游业投资增长23%达14.7兆盾

【本报雅加达讯】旅游部长阿利夫.雅亚(Arief Yahya)称，2016年正月至九月在旅游部门的投资落实达10.94亿美元(14.7兆盾)，比去年同期上升23%。投资最高的是星级酒店的建设。

上述旅游投资落实包括外国投资5亿9459万美元和国内投资1亿3906万美元。外国投资是星级酒店的建设占总投资的56%。剩下的是管理咨询27%，和餐馆7%。而在星级酒店的国内投资达65%，余下的是水上旅游建设21%，和游乐园4%。最大的外国投资者是来自新加坡达51%。

阿利夫说，2016年正月至十月外国入境旅游人数达940万3614人次，或比去年同期增长9.54%。以11月份估计为130万人次，和12月份150万人次，他预计，至12月底的外国游客将超过1200万人次指标。“我对超过指标表示乐观，因为上述各月份是在旺季。”

为吸引明年的游客，阿利夫将实施3项优先计划，即数字旅游，寄宿家庭或村舍，和空中连通性。

他说，数字旅游成为争夺全球市场，特别是来自26个国家的策略。数字旅游计划以推出印尼旅游交流(ITE)为开始，汇集旅行社，住宿，景点，以便能进行交易。

此前，佐科威总统指令各阶层来吸引投资670兆盾。他说，在旅游部门的投资竞标亦能协助达到该指标。“只等建立产品配套，定位，包装，和促销罢了。”

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