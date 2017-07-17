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2016年仅增长2%远低于全国经济平均增长率

央行预计今年加里曼丹经济增长为4.2%

【罗盘报新闻网巴里巴板7月15日讯】周五（7月14日），我国央行（BI）行长阿古斯（Agus Martowardojo）在东加省巴里巴板Gran Senyiur酒店举行的中央政府和加里曼丹岛工作协调会议上表示，加里曼丹2017年经济增长有望达到4.2%的水平。

2017年加里曼丹经济增长将远高于2015年的1.4% 和2016年增长仅达到1.4%的水平，远远低于全国平均经济增长。

“今年加里曼丹的经济增长预期将达4.2％。以前加里曼丹地区经济增长仅位于2％的水平希望能获得改善，” 上周五阿古斯行长还会议上如此说。

2016年加里曼丹通货膨胀约3.4％。央行预测今年加里曼丹通货膨胀将处于4.5％的范围内。

阿古斯进一步解释，由于大宗商品价格下跌，导致加里曼丹经济增长低迷。然而，阿古斯阐述，根据数据显示，加里曼丹经济增长具有良好复苏的迹象。

“第一季度加里曼丹经济增长达4.9％，主要煤炭价格和棕榈原油（CPO）价格有所提升有助于改善加里曼丹环境，”阿古斯接着说。

然而，今年第二季度，加里曼丹经济增长出现稍微下降的迹象，但是阿古斯相信2017年棕榈油价格仍然将继续上升16％。