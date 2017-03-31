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2016工业统计国际年鉴报告中

我国列入世界10大工业国

【本报雅加达讯】我国列入世界10大制造业国家，领先其他国家，例如英国，俄罗斯和加拿大。此事载入联合国工业发展组织(UNIDO)所发布的2016工业统计国际年鉴报告中。

与此同时，工业部长艾尔朗卡.哈尔达托(Airlangga Hartarto)对往后我国工业进展表示乐观。何况是，政府承诺创造有利的工业投资环境，以及通过经已推出的经济政策配套和放松管制的营商便利。

日前，他在官方声明中称，“举个例，工业用煤气价格的下降和开始回升的大宗商品价格。”

参考中央统计局(BPS)的数据，2016年非油气加工业增长4.42%，对我国经济的贡献达18.2%，或比其它的部门为最高。预计2017年非油气加工业增长在5.2%-5.4%范围，而经济增长指标为5.1%-5.4%。

工业部长明确表示，在工业部门全球价值链中，我国将扮演更积极的角色。该系列作为对发展中各国的国际贸易的一种工具，以便成为一个新的动力。

艾尔朗卡说，“工业产品生产全过程，从原材料至成品，愈加需要劳动力技能和备就具有竞争力的价格和质量。”

与此同时，工业部与联合国工业发展组织一起商讨我国工业竞争力的提高。其中之一是，在致力于创造持续性和包容性的工业建设上，这是与联合国工业发展组织愿景的绿色工业发展并行的。

艾尔朗卡在阿联酋，阿布扎比，2017 全球制造和产业化峰会(GMIS)活动，代表佐科威总统的工作访问间隙时，和UNIDO总干事Li Yong 进行会晤后说，“此外，我们强调工业化的作用，作为我国经济增长的引擎。