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2014至2016两年内

来自油气的国家收入下降235兆盾

【本报雅加达讯】自2014年底世界油价下跌，对来自油气部门的国家收入具有显著的影响。当油价仍在每桶100美元时，油气部门每年能贡献300兆盾以上。

但是在2014年后，油气部门对国家收入的贡献每年仅约100兆盾。

根据财政部的数据，2012年来自油气的国家总收入达301.6兆盾。包括来自油气税为83.5兆盾，油气非税务国家收入(PNPB)205.8兆盾，和国内市场义务(DMO)12.3兆盾。

然后于2013年，从油气的国家总收入升至305.3兆盾。来自油气税为88.7兆盾， 油气非税务国家收入203.6兆盾,和国内市场义务12.5兆盾。

2014年，来自油气的国家总收入再升至319.7兆盾。这是最近5年来最高。那是来自油气税87.4兆盾， 油气非税务国家收入216.9兆盾 ,和国内市场义务15.5兆盾。

当油价下滑时，2015年来自油气税的国家收入剩下135.1兆盾，即来自油气税49.7兆盾，油气非税务国家收入78.2兆盾 ,和国内市场义务7.3兆盾。

接着于2016年初，油价跌至每桶在30美元以下。在这一年期间，油价平均仅在每桶40美元范围。来自油气的国家总收入只有84.7兆盾，这是最近5年来最低。从油气税36.1兆盾，油气非税务国家收入44.9兆盾 ,和国内市场义务3.7兆盾 .意思是，从2014至2016年的国家收入有所下降达235兆盾。对2016年国家收入的油气部门贡献总数仅占2014年的26.4%。

而在这2017年，在2017年国家收支预算中，所定下的来自油气的国家收入指标为106.3兆盾。包括油气税35.9兆盾，油气非税务国家收入63.7兆盾 ,和国内市场义务5.7兆盾。