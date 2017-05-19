Friday, May 19th, 2017 | Posted by

2014至2016两年内
来自油气的国家收入下降235兆盾

【本报雅加达讯】自2014年底世界油价下跌，对来自油气部门的国家收入具有显著的影响。当油价仍在每桶100美元时，油气部门每年能贡献300兆盾以上。

但是在2014年后，油气部门对国家收入的贡献每年仅约100兆盾。

根据财政部的数据，2012年来自油气的国家总收入达301.6兆盾。包括来自油气税为83.5兆盾，油气非税务国家收入(PNPB)205.8兆盾，和国内市场义务(DMO)12.3兆盾。

然后于2013年，从油气的国家总收入升至305.3兆盾。来自油气税为88.7兆盾， 油气非税务国家收入203.6兆盾,和国内市场义务12.5兆盾。

2014年，来自油气的国家总收入再升至319.7兆盾。这是最近5年来最高。那是来自油气税87.4兆盾， 油气非税务国家收入216.9兆盾 ,和国内市场义务15.5兆盾。

当油价下滑时，2015年来自油气税的国家收入剩下135.1兆盾，即来自油气税49.7兆盾，油气非税务国家收入78.2兆盾 ,和国内市场义务7.3兆盾。

接着于2016年初，油价跌至每桶在30美元以下。在这一年期间，油价平均仅在每桶40美元范围。来自油气的国家总收入只有84.7兆盾，这是最近5年来最低。从油气税36.1兆盾，油气非税务国家收入44.9兆盾 ,和国内市场义务3.7兆盾 .意思是，从2014至2016年的国家收入有所下降达235兆盾。对2016年国家收入的油气部门贡献总数仅占2014年的26.4%。

而在这2017年，在2017年国家收支预算中，所定下的来自油气的国家收入指标为106.3兆盾。包括油气税35.9兆盾，油气非税务国家收入63.7兆盾 ,和国内市场义务5.7兆盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=183216

Posted by on May 19 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added