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2月份我国外贸出现逆差1亿1600万美元

【本报雅加达讯】中央统计局(BPS)记载，2018年2月份我国对外贸易出现逆差1亿1600万美元，这是自2017年12月以来连续三个月逆差。

中央统计局局长苏哈利延多(Suhariyanto)在新闻发布会上称，上述2018年2月份我国对外贸易逆差，是由油气部门逆差为8亿7000万美元所引发，而非油气贸易部门却顺差7亿5000万美元。

周四，苏哈利延多在雅加达说，“连续三个月逆差，这应该是我们关心的问题。这无疑是对我们所有人的警告，2018年1月-2月逆差8亿7200万美元。”

2018年1月份对外贸易逆差为7亿6000万美元，或比2018年2月份的更高。他希望在接下来的一个月，我国的贸易平衡会再次出现盈余。

从贸易量方面，贸易平衡顺差3212万吨，由非油气平衡顺差3257万吨和油气贸易平衡逆差46万吨所推动。

累计的，2018年1月-2月期间贸易平衡有所逆差8亿7200万美元。上述逆差是因为油气平衡出现逆差总值18亿美元，而非油气部门则出现顺差总值9亿3330万美元。

在上述期间贡献顺差的一些国家，其中是美国14亿6000万美元，印度13亿3000万美元，及荷兰4亿3900万美元。