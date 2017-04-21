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2月份我国外债3217亿美元 同比增长2.7%

【本报雅加达讯】印度尼西亚银行(央行/BI)记载，2017年正月份我国外债录志为3217亿美元，或比去年同期增长2.7%。该增长却比2017年正月份同比增长3.6%有所放缓。

央行通讯部门执行主任Tirta Segara解释说，根据借款人组，随着依然下降的私企部门外债，上述放缓是由增长缓慢的公共部门外债所影响。

20017年2月份的公共部门外债为1620亿美元，或同比增长10.3%，比上月的同比增长12.4%更低。

日前，Tirta 在央行最新的信息发布会上称，“与此同时，2017年2月份，私企部门的外债为1597亿美元或同比下降4.0%，和上月的下降一样。”

根据期限，外债的放缓主要是长期外债。2017年2月份的长期外债同比增长0.8%，比2017年正月份同比增长2.1%更低。长期外债仍支配我国外债，2017年2月份录志为2781亿美元，或占外债总额的86.4%。

上述长期外债包括公共部门外债为1595亿美元，占长期外债总数的57.4%。和私企部门外债为1185亿美元，占长期外债总数的42.6%。

与此同时，短期外债同比增长17.0%，比2017年正月份的同比增长14.7%更高，主要是因为私企部门应付账款的提高。短期外债为436亿美元，占外债总额的13.6%，包括私企部门外债412亿美元，占短期外债总额的94.4%，和公共部门外债24亿美元，占短期外债总额的5.6%，

根据经济部门，2017年2月底的私企外债份额集中在金融部门，加工业部门，矿业部门。以及电力，煤气和清洁水部门。而上述四部门的外债份额占私企外债总数的76.6%。