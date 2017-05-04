Thursday, May 4th, 2017 | Posted by

1700名员工的罢工行动
导致自由港精矿产量下降50%

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Riza Pratama

 

【本报雅加达讯】印尼自由港(Freeport Indonesia)公司不停地惹上麻烦。正月份被停止出口后，并于4月份才获得出口许可证，如今共有1700名印尼自由港公司的员工，从2017年5月1日至30日进行为期一个月的罢工行动。

印尼自由港公司发言人利萨(Riza Pratama)称，由于该罢工结果，生产活动重又受影响。以致精矿产量下降。“从日产量15万吨精矿下降50%。”

利萨表示，罢工的主要问题是因为要求下岗的员工重回工作。但是，该员工下岗政策，是在操作过程中处于悬空状态下的公司效率计划。

虽然目前印尼自由港公司于4月21日已进行首次出口，向中国和日本出口各22000吨，至今和政府的谈判仍在继续进行。

他说，“在进行出口后，我们将与政府商讨寻求长期的协议，包括我们的运作延长在内。”如所周知，2017年2月至2018年2月的印尼自由港公司出口配额总共110万吨。

利萨要求取消该为期一个月的罢工行动。因为在集体劳工协定中，员工可进行罢工的基础是，倘若在谈判中没有达成共同点的话。只不过，管理层与员工却没有进行谈判，以致上述罢工被认为是不合法。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=181844

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