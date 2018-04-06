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100家银行将发行“红雄鹰”标志提款卡

【雅加达安达拉社讯】 印尼中央银行（央行/BI）拟定指标，今年4月份100家银行将使用“红雄鹰”（Garuda Merah）全国支付网关指标发行提款卡（ATM卡）或借记卡，透过更广泛的接收网络优势并更廉价的交易成本。

央行行长助理苏庚（Sugeng）在雅加达表示，目前97家银行已获得使用该标志的许可证。央行计划于2018年4月份正式推出“红鹰鸟”标志的全国支付网关（GPN）卡。“今年4月份将推出，开始散装地使用该标志。

苏庚称，该红雄鹰标志的使用是全国支付网关进一步实施的一部分。全国支付网关是一个集成各种国内支付系统公司的各种工具和支付网络的系统。

未来，不仅提款卡必须使用该全国支付网关标志。但是，所有基础设施在每个支付工具，例如自动提款机、电子采集数据机（EDC）、代理商、支付网关和/或其他支付渠道等也必须使用该全国支付网关标志。因为去年央行已宣传全国支付网关阶段的社交化，自今年1月份以来，一些银行也已发行全国支付网关的提款卡或借记卡。为了获得该标志的提款机/借记卡，民众可在发行银行中把旧的提款卡/借记卡交换有全国支付网关标志的新卡。此前，央行支付系统部主任Onny Widjanarko表示，如果客户使用全国支付网关标志卡的提款/借记卡，会有一些优势，即银行间的管理费和交易成本会更便宜。此外，具有全国支付网关标志的提款卡/借记卡网络将更广泛。

“具有全国支付网关的提款卡/借记卡可用于国内交易，并可在所有国内商户支付场所中使用。”