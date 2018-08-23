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100个租户参与第8届塞尔邦美食节

【本报塞尔邦讯】约有100个租户参加2018年8月16日至9月16日在Summarecon Mal Serpong（SMS）举行的第8届塞尔邦美食节（FKS）。

SMS中心总监威利（Willy Effendy）声称，前几年展示了来自不同地区的各种美食之后，今年的FKS再挑战提供来自加里曼丹岛婆罗洲的各种美食和群岛文化。

他昨天在塞尔彭说。“SMS藉这时刻，希望邀请更多人于2018年8月16日至9月16日整整一个月，来享受和提升婆罗洲的豪华美食和当地文化。并在SMS 南面的停车场布置独特的加里曼丹装饰，提供从婆罗洲岛最佳的各种美食到全国豪华美食。

他说，2011年首届塞尔邦美食节以“美丽之巴厘”为主题，彰显了千神之岛的美丽；2012年以西苏门答腊省的“Minang nan Rancak”；2013年取之于中爪哇省的“Java Sing Ngangeni”；2014年苏拉威西岛的“Sulawesi Nyamanna’…Pe Sadap”；2015年探索了北苏门答腊岛的文化“Horas …Beta Mangan Hita”；第六届以东爪哇文化的“Wuenak E’Pololll”为主题；最后，2017年介绍西爪哇，主题“Raos Pisan Euy”的美食。

今年的FKS受到加里曼丹大城市如坤甸、马辰、山口洋直到三发的启发。选择了该地区的丰富美食和文化。从类似于Betang房屋的舞台，融合黑色和黄色Dayak部落传统房屋的雕刻，直至sapundu，即常可在加里曼丹的偏远地区找到的人形图腾，目前在南面停车场站都可看到。

游客可以享受正宗的婆罗洲菜单，比如Aweng鱼粥、坤甸沙爹汤、三发辣粥、山口洋Rujak Idola、Soto Banjar直到婆罗洲骨沙爹。

为了激活FKS活动，SMS还邀请加里曼丹的音乐队在FKS舞台上演出，即于9月5日请Radja乐队以及9月12日请Element乐队演出。婆罗洲赤道舞蹈等传统舞蹈项目也为该节日增添活力气氛。

威利说，今年的FKS举办了一个名为“印尼国家食品精选”的计划，作为SMS体现为印尼旅游部（KEMENPAR）的贡献和支持。