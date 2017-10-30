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10月份税收环比上升25%达105.87兆盾

【本报雅加达讯】财政部税务总局记载，10月份的税收收入比上月的将上升25%。而9月份的税收落实达84.7兆盾，这个月的收入会达到105.87兆盾。

上周末，有如安达拉所摘引的，税务总局税收，合规性与潜力主任Yon Arsal 称，“意思是增长仍相对显著。增值税(PPN)增长20%，和所得税(PPh)亦积极增长。”

Yon说，倘若与9月份的税收落实总结起来的话，则税收收入潜力达876.58兆盾，或占2017年税收收入指标1283.6兆盾的68.29%。

如此一来，必须加速的税收缺口达513兆盾。政府乐观的表示 ，通过优化收入来源上述指标可以得到满足。此前，Yon说，截至9月30日的税收收入总共达770.7兆盾，或占2017年国家收支预算修订案指标的60%。该税收收入细节包括油气所得税(PPh migas)为732.1兆盾，或占2017年国家收支预算修订案的59%，或同比负增长4.7%。接着是非油气所得税同比负增长12.32%，为418兆盾，或占指标的56.3%。

增值税和奢侈品销售税(PPnBM)的收入占指标的64.6%。该收入同比增长13.70%，或301.3兆盾。他说，该下降是因为有不重复收入所造成，即赎金和最终重估所得税。有不同的土地与建筑税(PBB)的付款时间，以及由政府承担的(DTP)所得税，其数额相当显著。“在上述不同时间和重复的全部收入以外和赎金以外的非油气所得税增长为12.6%。”