Sunday, July 29th, 2018 | Posted by

10家私营企业有意成为 Patimban港口运营商

【本报雅加达讯】10家私营企业已表示有意成为Patimban港口的运营商，而其招标程序将于今年9月份开始进行。

交通部长布迪（Budi Karya Sumadi在雅加达对记者说：“目前有10家私营企业，及34个财团已表示有意成为运营商。

他解释说，上述10家私营企业来自我国和日本公司，以符合与财团签订的合作协议，我国将控制51%股份，而日本控制49%。其中之一的私营企业是Astra公司。

他们已注册成为运营商，”他这么说。

他续说，政府在上述招标没有指定优先公司，只要股份为5149两个公司拥有相同机会。

国营港口运营商Pelindo第二公司（Pelindo II亦将参加该投标，为此，请提出提案，”他如斯说。

在同一场合，日本驻我国大使经济副经理Mari Takada声称，鉴于港口地点与日本汽车工业区很近，我们承诺使该Patimban港口建设的合作顺利进行，因为将协助日本的经济。

在上述地点确实有许多日本公司，因此，该项目能对日本公司的进出口活动将有贡献。该项目有利于印尼和日本的经济，”她称。

与此同时，有关运营商控制要求比日本财团更大，她称，我们将遵守与印尼政府签订的合作协议。

印尼和日本政府在合作运营该港口而达成共识，为此，我们希望，私营企业亦参加发展该项目。日本与印尼政府已承诺合作运营该港口，”她阐述。

Patimban港口第一阶段建设项目已签订，合作价值达到6兆盾，而至2020年的合同价值将达到8.9兆盾。

在第一阶段将建设汽车码头，容纳量达到35万辆、集装箱码头，吞吐量达到80万标准箱（Teus），以及Roro码头希望明年开始运营。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=221266

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