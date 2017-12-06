Wednesday, December 6th, 2017 | Posted by

黄惠忠兄弟以323亿美元财富榜首
福布斯公布2017年印尼前10位富豪榜

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【综合报道125日讯】《福布斯》杂志发布的2017年印尼前10位富豪榜，印尼中亚银行（BCA）大股东和经营烟草业的黄惠忠兄弟继续问鼎印尼第一首富。黄惠忠兄弟以323亿美元财富值连续9年蝉联印尼富豪榜首位。紧随其后的是经营多元化企业的黄奕聪以91亿美元财富值列为印尼第二首富。

根据《福布斯》公布的资料显示，印尼前50名首富的财产净值已从去年的990亿美元，攀升至1260亿美元的财产净值。

推动印尼富豪榜财产净值上升的另一个主要因素是诸多印尼企业家都参与去年政府推行的税务特赦计划之后，也揭橥了企业家向来都较隐秘的财富。

通过税务特赦纲领（Tax Amnesty）政府允许国内企业大亨以支付相对较小的税金，将隐藏在国外的资产向财政部税务总局申报。因而财产的申报，使原本榜上无名的企业家，纷纷出炉，成为名副其实而在富豪榜上有名的富豪。

值得一提的是， Mayora集团总裁，乔吉亨德拉（Jogi Hendra Atmadja）以27亿美元的总财富，同比去年的8.5亿美元总财富，飙升25级，位居印尼第10大首富。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=200015

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