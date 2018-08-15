Posted by admin

鲁胡特：使用B20生物柴油

可撙节49兆盾国家开支预算

【本报雅京新闻】由于近期国际原油价格不断攀升，远超出我国手指预算案的假设价格，我国必须采取必要措施，减少对进口原油的大量依赖的程度，何况我国与马来西亚都是全球最大的棕榈原油生产国。提升生物柴油的使用将有利于增加我国的外汇储备，亦可提升棕榈园农民的收入。

海洋事务统筹部长鲁胡特班查伊丹（Luhut Binsar Panjaitan）称，使用柴油混合20% （B20） 生物柴油的措施，假设国际原油价格每桶采油80美元的情况下，将节省33.6亿美元或约合印尼币49兆盾的国家开支预算。

鲁胡特接着指出，若假设国家原油价格每桶75美元，采用B20将使我国节省31.5亿美元的开支预算，假如国家原油价格每桶70美元，我国可节省29.4亿美元的开支预算。

“政府将强制“公共服务义务”(Public service obligation, 简称揚SO”)单位和非公共服务义务使用B20的生物柴油撙节计划，方能减少原油进口量约4200万桶原油，对国油公司（Pertamina）的柴油生产将提供约78%的经济效益。”。鲁胡特周二（14日）在雅加达如是说道。

鲁胡特乐观地阐述，倘若棕榈原油价格每吨能涨200美元，使用B20生物柴油也将增加约93.6亿美元或约合136.81兆盾的外汇储备。

鲁胡特还指出，大城市的交通严重堵塞都对经济带来重大的财务损失，在指定使用B20生物柴油的过程中，政府也正在研究竭尽全力改善城市交通拥堵的严重问题，在全球经济充满不稳定因素的笼罩下，希望我国经济能乘风破浪达到经济增长预期的指标。