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鲁胡特主持国际钓鱼锦标赛

北马露姑渔业投资潜力巨大

【本报特尔纳特讯】海洋事务统筹部长鲁胡特（Luhut Binsar Panjaitan）评价，北马露姑省尤其是南哈马黑拉县的投资潜力巨大。

日前，鲁胡特在南哈马黑拉县主持Widi岛国际钓鱼锦标赛（WIFT）开幕式致辞中说：“这个地区有潜力开发的行业包括渔业、农业和矿业。投资者将协助当地政府挖掘既有的投资潜力。更何况，国内经济参数表现良好。”

有鉴于此，鲁胡特对南哈马黑拉县政府提高基础设施质量的计划表示支持，其中延长奥斯曼·萨迪克机场跑道以及把Babang海港码头码头延长至500米。

部长评，Babang海港码头延长工程将支持集装箱装卸活动。更何况，南哈马黑拉县是资源丰富的地区，所以将协助当地政府和行业界挖掘潜在的投资机遇。

鲁胡特坦言，目前中央政府致力于实现公平发展，把基础设施建设传遍到全国各地，尤其是东部地区，而不集中在爪哇岛。

与此同时，南哈马黑拉县县长巴林（Bahrain Kasuba）希望，WIFT国际钓鱼锦标赛可列为年度活动，以及把10月29日定为我国钓鱼日。

更何况，本月25日至29日举行的锦标赛吸引国内外的350名钓鱼者参赛，其中来自新加坡、美国、英国、新西兰、马来西亚、东帝汶、瑞士、印度、法国等。

他称，WIFT国际钓鱼锦标赛也将支持南哈马黑拉县的旅游业和渔业的发展。由420个岛组成和总人口达2.4亿的南哈马黑拉县，同时也是我国的最大肉豆蔻产地和金枪鱼出口地。

“县政府以此为理由要求中央政府把Widi岛列为国家旅游目的地，”县长如斯说。

与此同时，国际钓鱼运动协会（IGFA）和国际旗鱼基金会（TBF）代表人Timothy Simpson希望政府一致对WIFT国际钓鱼锦标赛提高支持，因为南哈马黑拉县是渔业潜力无比巨大的地方之一。