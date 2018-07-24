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高利率时代业者束紧腰带过日

盾币贬幅远小于98年危机

【本报雅加达讯】今年对国内企业家来说真不是好过的一年。在此盾币汇率走软和高利率时代，工商业者非束紧腰带过日不可。

印尼工商会馆（Kadin）总主席Rosan P Roeslani称，商业界意识到盾币削弱和高利率会导致资金成本增加，因为银行贷款的利息会更高。

7月24日，Rosan在雅京印尼证券交易所（BEI）大厦说：“我们知道如今资金成本增加，直至明年初。”

他认为，对于工商业者而言，只有两种方法可以应付资金成本的增加，即通过提高商品和服务的价格，把负担转嫁给消费者或减少利润。

尽管如此，Rosan相信工商界人士早就预见到，因此他们已经准备了应对的新战略。

众所周知，盾币兑美元汇率持续走软 目前美元已经高于1万4500盾的水平，而央行7天回购利率的基准利率目前处于5.25％的水平。

然而迦查马达大学（UGM）经济学家Tony Prasetiantono认为，盾币目前的贬值幅度并不令人担忧。因为还没有像1998年金融危机时那样严重。

本月24日，他在雅京印尼证券交易所大厦说：“98年危机最初不是政治而是恶性通胀造成的，那时失业人数众多，盾币大幅贬值。”

而如今盾币的贬值是从1万3700盾的水平开始，直至突破1万4500的水平。贬值幅度远小于98年危机。98年那时美元直接从2300盾飙升到1万5000盾。原因是多方面的。

他补充说：“98年盾币是自由落体，不一样，应区别看待。”他希望市场参与者不惊慌失措。

Tony说目前盾币汇率下跌有三个原因，即美联储加息、美中贸易战以及油价上涨。

他认为盾币的疲软程度低于其基本面。他说：“若参照我国的经济增长、通货膨胀和外汇储备，盾币还不至于落到1美元兑1万4400盾，这意味着盾币被低估了。”