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马铃薯和红葱进入丰收季节

产量提高导致价格下跌

【本报雅加达讯】进入丰收季节，农民级马铃薯价格开始下跌。自1星期前，农民已感觉到降价。此前，马铃薯价格每公斤1万2000盾至1万4000盾，如今下跌成为每公斤9000盾。

迪昂（Dieng）高原马铃薯农协会主席穆达希尔（M Mudasir）对记者称，由于进入丰收季节，目前，马铃薯产量过剩，造成最近1周期间，中爪哇迪昂地区的马铃薯价格下跌。“我们要求政府寻出解决的方法，俾使农民不会损失。”

穆达希尔声称，今年，马铃薯产量剧升尤其是在迪昂，那是受到去年底的马铃薯价格很高所推动，该情势致使农民竞相种植马铃薯。

他没详述马铃薯产量提高的数量，仅说，马铃薯产量提高可从马铃薯种苗需求提高看出。

根据供与求法则，马铃薯产量提高导致价格下跌，该情形也使农民承担损失。

今年初，不只是马铃薯价格有可能下跌。印尼红葱商协会（ABMI）阐明，预计今年，红葱产量也提高至到140万吨，该产量比全国平均需求仅100万吨至120万吨的更高，产量过剩则影响红葱价格下跌。

印尼红葱商协会秘书长伊科宛.阿利夫（Ikhwan Arif）称，红葱产量提高是受到去年红葱价格高涨至每公斤1万5000盾所推动，如发生于马铃薯的情形一样，价格上涨导致农民转移种植红葱。“尤其是，种植期仅两个月。”

但对农民在收成季节的价格却没有帮助，农业部（Kementan）草药和蔬菜单位主任帕里哈士多.史迪延多（Prihasto Setyanto）称，为推动农民产量提高，将帮助分发耕种工具和优质种苗。“今年，将为1万3500公顷面积的园地提供辣椒种苗和为7000公顷面积的农地，提供红葱种苗。”