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香港特首访问印尼雅加达：

非常重视开拓香港与东盟双边关系

【中新社24日讯】香港特区行政长官林郑月娥24日傍晚启程前往印尼雅加达进行访问。她出发前在香港表示，本届特区政府非常重视开拓香港与东南亚国家联盟（东盟）的双边关系，此次访问是非常重要的。

自去年7月1日就任行政长官以来，林郑月娥已先后访问新加坡、泰国、缅甸、越南，印尼成为她第5个访问的东盟成员国，显示香港特区政府十分重视与东盟加强联系。

24日早上，林郑月娥出席行政会议前会见传媒时指出，东盟位列香港第二大货物贸易伙伴，去年双边货物贸易量高达9368亿元（港币，下同），按年升12.4%。东盟亦是香港的第四大服务业贸易伙伴，双方的服务贸易总量超过1000亿元，过去数年均录得增长。

投资方面，东盟在香港的直接投资约5100亿元，约占香港总外来直接投资4%，而香港企业在东盟的投资亦增至2771亿元，占当地投资的2.3%。

林郑月娥表示，东盟企业目前在香港成立公司的数目正慢慢增长。一项最新调查数据显示，共有8200多家海外和内地企业在香港成立区域总部、区域或本地办事处，当中586家来自东盟，新加坡占70%。

人民往来方面，东盟十国是港人很喜欢旅游的地方，香港去年也接待300多万来自东盟十国的游客。