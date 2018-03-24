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香港企业家有兴趣 在苏北省各领域投资

【本报棉兰讯】香港企业家有兴趣在苏北省各领域，尤其是工业部门进行投资，为此，希，苏北省政府简化办妥许可证的程序提供方便。

香港商业代表团主席Hui Po Yuet在棉兰对记者表示，印尼，特别是苏北省仍被视为有利投资的地区。

“访问苏北省前，这些从事各种工业企业家组成的商业代表团已经到访雅加达。他们的目标相同，即是观察雅加达的商机，并会见政府官方，包括印尼企业家，”他如斯说。

他与苏北省省长东古•埃利（HT Erry Nuradi）举行会晤时作上述表示。

该香港代表团在棉兰已参观棉兰工业园区，来肯定是否还可建立或者租用办公室和工厂的地区。

“与政府进行讨论后，观察了雅加达和苏北省的工业园区之后，香港企业家更有兴趣到苏北省进行投资，”他如斯说。

棉兰工业园区总经理德里希罗（Trisilo Ari Setyawan）声称，棉兰工业园区准备为有意在苏北省进行投资的业者，包括香港业者提供土地。

“若香港投资者欲建立香港产业集群区，棉兰工业园区能准备总面积为20公顷的地区，”他阐述。

他补充说，在棉兰工业园区还拥有充足的土地供应，来满足投资者的投资需求。

“棉兰工业园区亦准备提供解决方案的伙伴，来协助投资者实现他们的投资，”他称。

苏北省省长东古•埃利对香港投资者在苏北省进行投资的计划而表示欢迎。

“苏北省政府继续进行整顿，方便投资者来投资，因为我们了解，为了推动经济增长，我们需要许多投资金，”他进一步称。