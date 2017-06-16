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香港与印尼签署自动交换财务帐户资料协定

税务总局有权揭开在港印尼客户存款资料

【本报综合讯】香港特区政府发言人6月16日宣布，香港已与印度尼西亚签署协定，实施税务事宜自动交换财务帐户资料的安排。

连同与印度尼西亚签署的协定，香港的自动交换资料伙伴数目达13个，其他伙伴为比利时、加拿大、根西岛、爱尔兰、意大利、日本、韩国、墨西哥、荷兰、葡萄牙、南非和英国。

香港政府计划将《多边税收征管互助公约》的适用范围延伸至香港，并于今年年底前向立法会提交修订条例草案，以进一步扩展自动交换资料网络。

当日，香港与印度尼西亚在香港税务局总部签署协定，印尼税务总局局长庚.德威尤基亚斯特迪（Ken Dwijugiasteadi）与香港税务局局长黄权辉在协定书上签署，并由印尼驻香港总领事特里达尔亚特（Tri Tharyat)与印尼税务局国际税务部经理约翰.胡达卡乌耳(John L.Hutagaol)见证。

签署了税务事宜自动交换财务帐户资料协定之后，印尼税务总局就有权揭开在港的印尼银行客户存款资料。

香港表达了对落实AEOI的承诺，并将于2018年与合作伙伴国家首次交换信息。对于AEOI的实行，香港立法也已通过。

印尼与香港签署税务事宜自动交换财务帐户资料协定至关重要，因为根据投资统筹机构的资料显示，香港已成为印尼第四大投资来源国或地区，在2016年已在1137项工程项目中投资22亿美元。

此外，根据印尼税务特赦的结果，从香港的回流资金达16,31兆盾，排名第三。而申报香港资产达58,15兆盾，也是排名第三。