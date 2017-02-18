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香格里拉大酒店推出当代中华美食 “甲”中餐厅菜肴独特 装潢优雅

【本报讯】雅加达香格里拉大酒店推出当代中华美食“甲”中餐厅，增加该酒店里餐厅的系列，“甲”餐厅取代以往“香宫”餐厅在香格里拉的位置。

在华文里“甲”即“第一”之意，“甲”将固定的呈献美味可口的中国点心、火锅及中式菜肴。传统的中国菜肴加上现代的呈现方式，配搭出特殊的菜式，使菜肴更加美味与可口。

香格里拉酒店市场与销售经理露茜(Lucy Thurana)

说，管理层刚装修好餐厅，使餐厅的装饰更加简朴与优雅，周五中午她邀请了印尼中国经济社会文化合作协会、友谊杂志、印尼商报高管到新开张的甲餐厅享用午餐。

出席餐会的有谭柏叶、许锦详、周伯达、谢瀚贤、吴家财、吴家丰、及Bambang Sukmonohadi等。

香格里拉酒店采用日本东京著名的室内设计公司为甲餐厅设计室内装饰，餐厅的设计具有现代中国风味，但也不失中国传统的气势。使客户觉得餐厅的空间更加温暖，加上铜制吊灯，配上红色的砖墙，现代的木制装饰品，使空间充满黄铜与工业玻璃的光线。

餐厅的主要空间可座122位客人，另有六个套房，可供客户自由选择，套房都以中国的花命名，每间套房可容纳20位客人。

甲餐厅中国菜的主厨克利斯多弗蔡，自2008年已加盟香格里拉酒店，蔡主厨具有20年的主厨经验，他具有使命以传统的中国菜单做出最好及具有现代式的中国菜肴。

甲所呈现的菜肴，包括北京烤鸭，传统中国点心，现做的拉面，中国式火锅等。如烧乳猪及各种活海鲜。客户可以在甲餐厅亲历制作烤鸭的过程，在餐厅的中央备有制作烤鸭的炉。除了有多种中国名茶供客户选择，甲餐厅也备有自制的瓶装凉茶。餐厅也提供现代化的品味，建议客户选喝各种亚洲式鸡尾酒，如配以荔枝、香芧、红辣椒、姜、马其莎、玫瑰及梅花。