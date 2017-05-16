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首季度花旗银行净利增长8.29%

【本报雅加达讯】今年初花旗银行（印尼）（Citibank Indonesia）获得相当好的业绩。今年首季度净利达6860亿盾。

根据今年首季度该银行发布的财务报告，净利同比增长8.29%。主因是由净利息收入的上升所支持，达1兆1200亿盾，同比增长15.73%。

此外，截至今年三月份，该银行的营运成本也同比攀升119%达3840亿盾。

从中介功能方面，今年首季度该银行发放的贷款，同比小幅增长1.37%达36兆9000亿盾。花旗银行（印尼）首席执行官Batara Sianturi 说：“今年首季度我们的不良贷款（non-performing loan/NPL）比率有所改善，由去年第四季度的3.01%降至2.58%。”

Batara称，今年首三个月，花旗银行（印尼）获得积极业绩，由第三方存款者资金（DPK）包括转账与储蓄所贡献。

该银行的廉价资金贡献占第三方存款资金总额的74.14%，支持该银行净利息收入的增长。

为了加强业务，今年该银行已推出“MobilePASS”产品及与 Ashmore公司合作营销信托资金产品。