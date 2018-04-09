Monday, April 9th, 2018 | Posted by

首季度关税收入落实同比上升17.6%

【本报雅加达讯】香烟消费税的上升推动财政部关税总局的收入业绩。财政部关税总局记载，截至2018年首季度，无论是香烟或者是含乙醇饮料的消费税落实已达8.6兆盾，或比2017年同期上升16.2%

总的来说，2018年首季度的关税收入业绩比上年的上升17%。除了由于香烟消费税上升外，收入增加亦因进口和出口好转的缘故。

日前，财政部关税总局局长赫鲁(Heru Pambudi)称，2018年首季度的关税收入为19兆盾，比去年同期上升17.6%。“我们的业绩增长积极，这才不过是概貌而已，正式的将在我们的国家收支预算节目上发布。”

他坦承，收入增加来自所有的部门。进口税项目收入8.8兆盾，比去年同期的7.8兆盾上升12.8%。然后出口税项目的收入1.4兆盾，比上年的8000亿盾几乎上升两倍。

而消费税部门的收入达8.6兆盾，比去年的7.4兆盾增长16.2%。赫鲁坦承，消费税收入的上升来自香烟业。然而，他还不能详述在上述期间的香烟产量和价值。肯定的是今年的香烟消费税比去年平均上升10%

至于出口税和进口税收入的上升，则由我国出口增长所推动。中央统计局(BPS)记载，20181-2月的出口总共达286.5亿美元，同比上升10.13%。矿业部门是进口税最大贡献者，出口值为24.7亿美元，同比上升12.98%。而今年首两个

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