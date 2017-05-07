Sunday, May 7th, 2017 | Posted by

首季度一些业务部门取得良好业绩
政府深信今年经济能增长5.2-5.3%

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Darmin Nasution

 

【本报雅加达讯】随着2017年首季度一些业务部门取得的业绩，政府依然深信，今年我国经济能增长在5.2%-5.3%范围。日前，中央统计局(BPS)公布2017年首季度我国经济增长处于5.01%的数字。该数字比2016年首季度的4.92%更高。

甚至，该经济增长业绩比2016年第四季度的4.94%还更好。经济统筹部长达尔敏.(Darmin Nasution)称，上述积极的成果对政府为提高今年底的经济增长可成为立足点。

他说，“这样我们就可以导向如果去年5.02%，则我们预计今年将在5.2%-5.3%之间。”为此，目前政府正致力于提供出口，进口和投资，以及家庭消费。他说，”国家收入加以提高，以致其支出能成为加速器。“

根据中央统计局的数据，2017年首季度的工业部门增长4.21%，农业部门上升7.29%，贸易部门提高4.77%，通讯上升6.26%，和矿业下降-0.47%。成为政府专注的农业，录志比2016年首季度的1.47%更高。

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