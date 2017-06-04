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首付款规定改变

Adira融资公司夏利亚融资料将下降

【本报雅加达讯】Adira Dinamika Multifinance（Adira Finance）公司预计，因有关伊斯兰（夏利亚）融资和传统融资首付款的规定改变，今年夏利亚融资将下降。

Adira融资公司董事总经理Hafid Hadeli称，今年夏利亚融资的业绩有望达4兆盾，比去年的8兆盾下降50％。

他预测，该夏利亚融资的下降是由于夏利亚融资与传统融资之间的首付差异不大。

Hafid在雅加达说：“此前，因为比传统融资首付更低，消费者对夏利亚融资的需求相当高，但新规定颁发后，夏利亚融资与传统融资的首付款没有差异。

有关融资公司首付款的规定载入于有关融资公司机动车融资首付金额的第47/2016号的金融服务管理局传阅文件（SEOJK），并有关夏利亚融资公司机动车融资首付金额的第48/2016号金融服务管理局传阅文件。

去年12月13日颁布的该条例指出，首付款限额是基于每家融资公司的不良贷款比率（non-performing loan/NPL），或夏利亚融资业务单位（UUS）的不良资产比率。

根据该条例，拥有不良贷款比率约1%并发放传统性融资的融资公司，可以实施首付款最低5％。该最低5％首付款也可以应用于不良生产资产比率低于或等于1％的夏利亚融资公司与夏利亚业务单位。

他说：“由于平均化的最低限度，亦会阻碍夏利亚融资行业业绩的增长，因为消费者将转移到传统融资。”

Hafid接着说，截至今年首季度，夏利亚融资业务占Adira融资公司资产总额的23％达42兆盾。此外，截至今年3月份，所发放的夏利亚融资达2兆盾，同比增长32％。

摩托车融资部分占夏利亚融资发放总额的75％，其余25％为汽车融资。为了达到今年夏利亚融资的指标，该公司最近扩大产品，即发放朝圣之旅的多用途融资。