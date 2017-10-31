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饮食品工业调降今年增长指标成为6%

【本报雅加达讯】饮食品工业再调降今年增长指标成为6%。其实在今年初，饮食品工业已调低增长指标从8.5%成为7%。

印尼食品与饮料商协会(Gapmmi)总主席阿迪．卢克曼(Adhi S Lukman)称，“至今，饮食品工业需求仍停滞，政府发出的规则使工业难获得进口原料，如糖、盐、奶和其他家畜制品。”

他补充，至今年底饮食品需求量也不太多。今年第三季本希望可以积极增长，由于零售业停滞反而下滑。甚至，软饮料部门的增长率同比下滑3.3%。

“不可能零售业下降而我们的提高，因为饮食品工业提供给零售业。我们仍担心临近年底的情势。需要政府努力提高购买力。现在已11月了，看起来不比去年好。”他这么说。

他续说，许多规则抑制原料供给，造成饮食品企业愈加担心。Gapmmi希望，有一些能支持的规则，通过提高农民、饲养农和本地渔农生产力，而不牺牲工业。

“我们希望所有规则同步，有明显的路线图，并不属仅暂时性。有许多短期的规则难以实施。若这样，饮食品工业受到影响。此前说饮食品是工业的支柱，所以不应该打扰。”他如斯说。

他担心，若很难获得原料，企业家可以选择进口加工饮食品，好过在国内生产。至今年7月，加工饮食品进口额达9亿300万美元，比去年8亿8800万美元显著提高。

据他称，可以利用的一个方法是对原料免征收进口税。希望该鼓励可以使原料供应顺畅，并保证原料充足供应国内工业。

他透露，需要提供鼓励，因为原材料的缺乏每年总在重演，尤其临近开斋节和年底。

此外，他表示，饮食品企业也需要原料类别的确定性。他举例盐。每年仍在争论有关使用的盐，是属于消费盐或者工业盐。