Thursday, March 16th, 2017 | Posted by

领导Elnusa公司业绩辉煌
政府指定艾里亚玛沙为北塔米纳新总经理

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Elia Massa Manik

 

【本报雅加达讯】政府最后指定艾里亚.玛沙.马尼克（Elia Massa Manik）为北塔米纳（Pertamina）新总经理，代替已在2017年2月3日被罢免的德威苏基多（Dwi Soetjipto）。

这个决定是通过2017年3月16日北塔米纳股东大会以及国有企业部长第

ManikSK-52 / MBU / 02/2017决定书决定的。

国有企业部金融服务、建筑服务和其他服务业部门助理卡铎.特里哈尔科周四（16/3）在雅加达国有企业部大楼说：“选择艾里亚的主要理由是他的工作业绩辉煌，当他领导PT Perkebunan　Nusantara III控股公司时，就已看出他超强的工作能力。此外，他也曾经在2011年至2014年期间领导过并成功改变Pertamina子公司PT Elnusa公司的面目焕然一新，同时，他也有过担任首席执行官的背景，成绩都不错。

北塔米纳监委主席丹里亚朋（Tanri Abeng）补充说，艾里亚的工作经验与领导能力对推动企业的诸项计划至关重要，北塔米纳就是很需要这种人来完成已经被公司整齐排列的结构和策略计划。

他说，总经理虽已撤换，但公司目前并没有计划改变经理部的结构。甚至在近期内会安排艾里亚与其他经理参加领导能力培训项目，讨论有关Pertamina公司的未来愿景和使命。

艾里亚出生于苏北karo县 Kabanjahe村，他的职业生涯从PT Indofood　Sukses Makmur公司开始，也曾在Suez集团属下公司工作直至2001年。在未搬到PT Perkebunan　Nusantara III控股公司之前，他也曾于2011年7月至2014年担任过PT Elnusa公司总经理。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=177867

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