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领导人不协调导致北塔米纳业绩下降

国油公司正副总经理被罢免

【本报雅加达讯】国油公司北塔米纳周五在雅加达召开股东大会，大会决定罢免总经理德威.苏基多（Dwi Soetjipto）与副总经理阿玛德.班邦(Achmad Bambang)，因为他们俩被评不协调，导致北塔米纳业绩下降。

与此同时，大会还作出决定，委任燕妮.安达娅妮（Yenni Andayani）为北塔米纳暂摄总经理。

燕妮.安达娅妮在北塔米纳并非新人，她现在的职位是北塔米纳煤气与可再生能源经理，这个职务她将继续兼任。

她今年51岁，1988年获巴拉希扬安大学（Universitas Parahyangan）法学学士学位。

她的职业生涯于1991年在北塔米纳开始，曾被派到日本大阪担任煤气服务公司PT Nusantara Gas Company Services总经理，2009-2012年担任液化天然气公司PT Donggi-Senoro总经理，2013-2014年担任北塔米纳煤气局煤气与电力高级副总裁。

国有企业部金融、调查和顾问服务部助理卡铎.特里哈尔科（Gatot Trihargo）说，

德威.苏基多与阿玛德.班邦两个领导人不能协调，导致许多决定迟迟不能兑现。因为不能很快作出决定，使许多工程项目被错过，这将影响北塔米纳的未来。

卡铎说，其实罢免的事并非突然的事，因为他们俩的事已经被监视好长一段时间，直到今日上午股东大会作出罢免的决定。