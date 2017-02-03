Friday, February 3rd, 2017 | Posted by

领导人不协调导致北塔米纳业绩下降
国油公司正副总经理被罢免

web1420

周五，国油公司北塔米纳在雅加达召开股东大会，大会结束后，北塔米纳暂摄总经理燕妮.安达娅妮（后排左三戴眼镜者）与前任总经理德威.苏基多（后排左四）以及其他北塔米纳领导人合影。

 

【本报雅加达讯】国油公司北塔米纳周五在雅加达召开股东大会，大会决定罢免总经理德威.苏基多（Dwi Soetjipto）与副总经理阿玛德.班邦(Achmad Bambang)，因为他们俩被评不协调，导致北塔米纳业绩下降。

与此同时，大会还作出决定，委任燕妮.安达娅妮（Yenni Andayani）为北塔米纳暂摄总经理。

燕妮.安达娅妮在北塔米纳并非新人，她现在的职位是北塔米纳煤气与可再生能源经理，这个职务她将继续兼任。

她今年51岁，1988年获巴拉希扬安大学（Universitas Parahyangan）法学学士学位。

她的职业生涯于1991年在北塔米纳开始，曾被派到日本大阪担任煤气服务公司PT Nusantara Gas Company Services总经理，2009-2012年担任液化天然气公司PT Donggi-Senoro总经理，2013-2014年担任北塔米纳煤气局煤气与电力高级副总裁。

国有企业部金融、调查和顾问服务部助理卡铎.特里哈尔科（Gatot Trihargo）说，

德威.苏基多与阿玛德.班邦两个领导人不能协调，导致许多决定迟迟不能兑现。因为不能很快作出决定，使许多工程项目被错过，这将影响北塔米纳的未来。

卡铎说，其实罢免的事并非突然的事，因为他们俩的事已经被监视好长一段时间，直到今日上午股东大会作出罢免的决定。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=174235

Posted by on Feb 3 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added