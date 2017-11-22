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预计至今年底

水泥销售量趋于提高

【本报雅加达讯】在水泥生产商正担心供应过剩之际，水泥销售却在积极增长。该情形可从印尼水泥业协会（ASI）数据看出，今年1月至10月期间，水泥销售趋于提高。

日前，印尼水泥业协会总主席威多多.善多梭（Widodo Santoso）称，今年首10个月国内水泥销量达到5410万吨，该数目比去年同期的5050万吨提高7.3%。“基础设施工程加快施工已推动水泥消费量提高。”

水泥销量提高是受爪哇岛和苏门答腊岛正极限施工的工程所支撑。今年1月至10月，爪哇的水泥销量为3070万吨，该数目比去年同期的2740万吨提高11.9%。

与此同时，今年首10个月，在苏门答腊的水泥销量达到1140万吨，比去年同期的1090万吨提高4.7%。

威多多详述，在苏门答腊的水泥销量剧升，其中是在楠榜（Lampung）、苏南、苏西和占碑（Jambi）。但如加里曼丹、苏拉威西、马露姑（Maluku）和巴布亚（Papua）的水泥销量却降低。“但目前的水泥销量比去年令人振奋。”

观看今年全国水泥销售量，预计今年全国水泥消费将增长6%至7%，国内水泥生产商也对积极销售抱着乐观的态度。

日前，印多水泥（Indocement Tunggal Prakasa）公司秘书安东尼.玛科斯（Antonius Marcos）称，公司有信心，至今年底能达标。“今年定下的生产指标为1700万吨以上。”

至今年10月，印多水泥公司的销售量达到1400万吨，去年，该公司在国内市场或者是出口的水泥销量达到1643万吨。

印尼水泥（Semen Indonesia）公司秘书阿贡.威哈多（Agung Wiharto）也持着相同的说法，至今，水泥销售仍明朗，该公司有信心，国内市场能增长5%。

但供生产所用能源费上涨使水泥生产商感到担心，众所周知，目前，煤炭价格正逐渐提高。“煤炭不只是价格问题，但也是消费问题。如何使用能源和其它运营方法的成本转型（cost transformation）。”

俾使今年剩余的短时间内，煤炭价格不会削减公司收入，印尼水泥公司正想尽方法，使生产费能更节省。