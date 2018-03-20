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预计美元会持续走强

将影响临近斋戒月的各种物价

【本报雅加达讯】盾币对美元汇率继续承受压力。上述盾币汇率的疲软已有三个星期，美元汇率录志在13700盾以上。

Samuel资产管理有限公司研究主管拉娜(Lana Soelistianingsih) 解释说，藉着高昂的美元价格，则斋戒月和开斋节的各种物价。

拉娜说，“必须考虑的是斋戒月和开斋节即将到来，进口量肯定会很高。例如斋戒月必须有椰枣(kurma)和祷告地毯。必须从中东和印度进口。此外也将进口肉类，这肯定会加重负担。”

她说，进口的原材料价格必将上涨，因美元呈强的缘故。她担忧如果价格太高，则将影响民众的消费模式，其实，进入今年第二季度的斋戒月理应能成为经济增长的主要推动器。

拉娜继称，“倘若其价格太贵，恐会没有人要买。那么这将扰乱消费，可能会影响第二季度经济增长的潜力。”

拉娜表示，实际上在国外的物价并没有上涨，然而在进入我国后却上涨，这是由于转换汇率的结果。这将加重民众的负担，且由于家庭消费下降，经济增长指标恐将达不到。

Samuel资产管理有限公司预计，国民经济增长在5.08%-5.15%范围。她补充称，“为促进经济增长，其实业部门必须加以留意。如果第二季度不能突破5.3%的话，则难以达到5.4%的政府指标。”