Posted by admin

预计截至2017年底财政税收指标仅能达九成

丝丽要求税务总局长追逐剩余一个月的税收指标

【本报雅加达讯】财政部长丝丽.慕利亚妮(Sri Mulyani Indrawati)要求新上任的财政部税务总局局长罗伯特(Robert Pakpahan)追逐今年剩余一个月的税收指标。

日前，她在该新的税务总局局长主持宣誓就职礼后说，在这2017年底希望其赤字符合这一向以来在国家收支预算修订案(APNBP)法令的范围内，即最大2.7%-2.9%。

罗伯特当选为税务总局局长替代进入退休期的耿(Ken Dwijugiasteadi)。

丝丽.慕利亚妮说，政府已应对若税收指标达不到的话。她补充称，与此同时，政府看到从国家支出方面，至12月份已经可以确定其数目了。目前政府还在收集税收收入。“其偏差量也不会太大。”

为能达到上述指标，政府将作出一些努力，例如从所获得的数据中扩大税收。特别是对罗伯特，她叮嘱保持纳税人的信任。其目的是，使他们不感到忧虑或者是害怕税收的过程。

罗伯特声称，准备建立一个更可信的税收制度来提高纳税人的信任。“一般来说，我们将建立一个值得信赖和更可信的税收制度，因为服税应该是不会太困难。”。罗伯特这样说。

他亦称，税务机关准备改善业务程序，俾使更有效率以及推动对业界和民众的服务率。其中之一是信息制度改革，减少不合规纳税人的数量。此外，将为纳税人创造一个更公平的收集系统。