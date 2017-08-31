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预计总投资达12兆盾

交通部长举行芝勒贡Warnasari港口工程奠基仪式

【雅加达安达拉通讯社8月30日】周三（8月30日），交通部长布迪 ·卡利亚·苏玛迪 (Budi Karya Sumadi)举行万丹省芝勒贡（Cilegon）Warnasari港口工程奠基仪式。布迪部长高度赞赏万丹省地方政府与私企携手合作兴建该港口的投资工程项目。

占地约360.408平方米，总投资约12兆盾的芝勒贡Warnasari港口项目，预计于2019年能竣工，启动使用后将有利于带动万丹省特别是化工厂聚集的芝勒贡一带经济发展。

芝勒贡Warnasari港口是由芝勒贡市政府地方企业（BUMD），国营管理港口公司(Pelindo)，ASDP公司和博索沃（Bosowa）集团公司合作建设的项目。

“博索沃集团具有国际经验，万丹省是多化工重工业的工业地区，重要的出口码头，Warnasari港口项目，再次体现我国基础设施不仅由政府建设，私营部门也可以参与我国的基建设施建设。”布迪部长致词时如斯阐述。

芝勒贡Warnasari港口将配备从较浅的海岸线码头，伸直较深的水域的设备，即Trestel 1090 x 15米的码头设备，堆叠结构甲板式的280米x 40米干散货码头和470m×15m的液货舱和堆叠结构甲板等设施。