Posted by admin

预计巴厘岛酒店营业额将增加1万8000亿盾收入

我国将在巴厘岛主办2018年IMF-WB年度会议

【雅加达罗盘报新闻网8月25日讯】2018年国际货币基金组织和世界银行年度会议（IMF-WB Annual Meeting）将于2018年10月12日至14日在我国遐迩闻名的旅游胜地巴厘岛努沙杜瓦（Nusa Dua）举行。

周五（8月25日）我国海洋事务统筹部长鲁胡特·班查伊丹(Luhut Binsar Panjaitan) 财政部长丝莉慕利亚妮（Sri Mulyani Indrawati）和央行行长阿古斯·马尔多瓦尔多约（Agus Martowardojo）特别出席参加于8月21日至25日在巴厘岛努沙杜瓦（Nusa Dua）举行的2018年国际货币基金组织（IMF）和世界银行（WB）年度会议筹备委员会高层会议，除了讨论盛会筹备工作的细节，会议也讨论有关 2018年IMF-WB年度会议的官方网站，会议结束后与会者均出席2018年IMF-WB年度会议网站发布会。IMF和WB高层代表对我国的准备工作表示赞赏和深信身为主办国，我国能办好国际金融年度盛会。

“IMF和WB高层代表高度赞赏我国成立的国际货币基金组织和世界银行年度会议工作筹备委员会和工作准备的协调和进展都非常满意，意味着我国对举办2018年 IMF-WB年度会议都已万事俱备。会议上也讨论并正式启动2018年 IMF-WB年度会议网站www.am2018bali.go.id。全国筹备委员会主席鲁胡特如斯表示。

根据佐科威总统第11/2017号总统令，所有政府相关部门或机构代表均出席了以上会议，按照各部门主要职务和职能，进行跨部门协调和全力支持2018年IMF-WB年度巴厘岛会议，确保会议顺利举行和圆满成功。鲁胡特补充说。

预计全球189国家和地区财政部长和央行行长将出席参加2018年IMF-WB年度巴厘岛会议。此外， 全球各区域经济合作机构，民间金融机构，工商业代表和学术界的代表以及来自全球各地媒体也将蜂拥而至参加年度盛会，预计约15,000名与会者将蜂拥而来到以印度教为主的神仙岛。

周四（24日），巴厘岛印尼旅游业协会（GIPI）主席Ida Bagus Agung Partha Adnyana在巴厘岛表示，预计IMF-WB年度会议代表将入住位于努沙杜瓦，金巴兰，库塔和沙努尔一带的180 间四五星高级酒店。库塔（Kuta）一带高级酒店平均每日200美元而在努沙杜瓦一带的酒店是每日600美元。“如果保守估计平均每个人酒店房间消费共达一亿盾，那么若与会者有18,000名，仅酒店花费额就将达1.8兆盾，对巴厘岛酒店业将增加一大笔客观的营业额。”他说。