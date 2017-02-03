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预计在往后的三年内

我国经济增长持续攀升至5.3%-5.5%

【本报雅加达讯】预计在往后的三年内，我国经济增长持续攀升至5.3%-5.5%，其中是由加大投资力度和大宗商品出口的好转所支持。

藉着我国人口总共约2亿5800万或占东盟的41%。如今我国控制国内生产总值(GDP)约35%，或在该区域最大者。

其经济仍仰赖大宗商品，开始好转的优势商品价格，例如棕榈原油，煤炭和煤气，对我国将有利可图。随着世界石油价格转强，价格开始复苏。

印尼企业家协会(Apindo)总主席哈利雅迪.苏甘达尼(Hariyadi Sukamdani)称，除了更好地利用国内市场外，往后我国必须加强出口，且把东盟作为我国的经济支柱。

日前，他在雅加达对记者说，“我们必须认真的开拓东盟，作为我们的市场缓冲器。我们有未尽量开拓的市场，或没有更好地加以利用。”

以达到6亿3000多万的人口，东盟是以积极的经济增长的一个非常大的市场。去年，各东盟国家记载国内生产总值约2兆美元，而我国却创该区域最大的国内生产总值，即8620亿美元。去年我国向东盟的非油气出口上升5.34%和我国非油气对外贸易顺差为36亿美元。其中出口达287亿美元，而进口则下降3.5%至251亿美元。

与此同时，世界银行在2017年正月份的最新报告中预期，在未来的三年内，我国经济增长比东盟邻国更好，例如马来西亚为4.3%-4.5%和泰国3.2%-3.4%。而菲律宾的增长预测有所波动，即2017年6.9%，2018年7.0%和2019年 6.7%。