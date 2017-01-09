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预计今年400万套进口轮胎

将充斥我国市场

【本报雅加达讯】预计今年，400万套进口轮胎将充斥我国市场，该数目比数年前仅150万套大幅提升。

日前，印尼轮胎企业协会（APBI）总主席阿兹斯.巴内（Aziz Pane）对记者称，“今年，欧洲和美国的经济政治局势对全球轮胎生产商不利，以致，他们将寻找转移销售的市场。”

他深信，该局势将使我国市场充斥不论是合法进入或者是非法进口轮胎产品。“能比此前数年提高一倍以上。”

阿兹斯解释说，全球市场仍等待美国候选总统唐纳.特朗普（Donald Trump）进口和出口政策的明确趋向。虽然如此，若观看前些时美国当选总统的竞选演说，特朗普有很大可能将限制进口，包括轮胎在内。“如此一来，将有许多中国和印度的轮胎产品不能向美国出口，他们将寻求替代市场和我国将成为其目标之一。”

除了美国之外，全球轮胎生产商也难以突破欧洲市场，如英国、德国和法国。“他们难以进入英国，因该国家已退出欧盟。除此之外，在德国和法国也一样，因该2个国家对其出口和进口政策，贯彻保护主义和更谨慎。”

阿兹斯声称，面对不能进口美国和欧洲的轮胎冲击，我国理应作好准备。“能作出的防范措施之一，是贯彻反倾销政策的可能性。”

他续称，要求轮胎执行印尼国家标准（SNI）义务，不足以防范大数量的进口轮胎进入。“政府已帮助贯彻印尼国家标准，这措施相当有帮助，但那是印尼国家标准，他们能利用该条例的漏洞。”

他强调说，须有另外增加的条例，加强严控进入我国的进口轮胎。“须用符合世贸组织（WTO）的政策防范，俾使我国所有的轮胎生产商也能学习反倾销政策。”

阿兹斯补充说，中国数家企业在我国建厂的计划，还没有落实。“意思是说，他们仍把生产的产品向我国出口，理由是市场测试，政府须采取措施。”

如果政府不尽快采取措施，将使国内轮胎生产企业的生存受到威胁。“因此，我们也开始作好准备。”

他解释说，除了学习反倾销政策之外，我国轮胎生产商也将对轮胎营销商进行辅导，俾能更专业，以致不会销售不合标准的轮胎。