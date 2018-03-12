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预计今年3月底竣工 Kertajati机场建筑进度已达90%

【本报雅加达讯】Bandarudara International Jawa Barat（BIJB）公司阐明，西爪马者连加（Majalengka）的Kertajati机场陆路方面的施工进度已达到90%，该公司定下指标，今年3月底将竣工。

BIJB公司总经理菲伊达.迪马斯.艾卡普特拉（Virda Dimas Ekaputra）解释说，陆路方面建成后，交通部（Kemenhub）将对今年4月运营的准备工作评估，并定下指标，Kertajati机场将在5月开业（soft lounching），今年6月才全面运营。“2月底，陆路方面施工进度达到90%，但愿3月底能完成，4月验证（verifikasi）和5月开业。”

陆路方面的施工分为3个阶段，即基础设施建造，候机室和运营支撑建筑物。

目前，调拨国家收支预算（APBN）建造的Kertajati机场的跑道为2500×60公尺，第2机场管理公司（AP II）将增加长度至3000公尺。

菲伊达希望，增加跑道长度能在今年6月完成，以致，Kertajati机场能为今年的朝圣（naik haji）团提供服务。

“机场管理第2公司 不只兴建跑道终端，但也将配备空中方面的建设，但愿3月已能开始建造。”

此前，机场管理第2公司总经理穆哈默德.阿瓦鲁汀（Muhammad Awaluddin）阐明，除了增加跑道长度之外，也将加长平行滑行道（paralele taxi way），扩展停机坪（apron），提高跑道质量和增加空中方面的支撑设施。

阿瓦鲁汀续称，机场管理第2公司准备拨出5000亿吨资金，为Kertajati机场空中方面施工，该资金已包括在今年工作预算之内。