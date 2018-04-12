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预计今年银行收购将活跃

【本报雅加达讯】预测今年银行的整合将活跃。一些国内银行计划通过收购其他银行来进行企业行动。其中包括中亚银行（PT Bank Central Asia Tbk（BCA），股代号BBCA）、印尼庶民银行（PT Bank Rakyat Indonesia Tbk（BRI），股代号BBRI）和印尼国家银行（PT Bank Negara Indonesia Tbk（BNI），股代号BBNI）。

中亚银行计划收购第二级业务范畴商业银行组（BUKU II）的最多两家银行。该银行成功拥有后，中亚银行将合并，而成为子公司。

为了完成该计划，中亚银行已拨出资金总额4兆5000亿盾收购银行，并注资几家子公司。中亚银行董事总经理赵时建（Jahja Setiaatmadja）周三（11/4）说：“该计划仍保持正轨，即是在2018年6月份。”

印尼庶民银行通过其子公司的BRI Agro公司（PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk）也将收购其它银行。印尼庶民银行董事总经理Suprajarto称，预计该收购将于2018年下半年完成。

目前已瞄准两家银行，但有一家银行已由其他买家所收购，即由外国银行或韩国投资者收购。另一家是在尽职调查阶段中。

印尼国家银行有意收购印尼合作社银行（PT Bank Bukopin ）将在2018年7月份之前发行新股。在该企业行动中，印尼合作社银行计划出售新股，已发行和缴足资本的30％。

但是，该银行坦承尚未决定实施该行动。印尼国家银行秘书Ryan Kiryanto表示，目前该银行没有该公司行动的战略决策。

肯定的是，根据今年业务计划，将有扩展业务的策略。

今年该银行计划进行一些企业行动。其中之一是收购一家中型银行。

金融服务管理局（OJK）银行监督执行主任Heru Kristiyana表示，金融服务管理局将鼓励银行业整合。其中之一是通过增加资本，以维持我国银行的稳定性。

“我们希望第一、二级业务范畴商业银行组的银行规模更大，以致我们鼓励银行业增加资本。”