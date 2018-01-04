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预计今年能源补贴约118兆盾

政府警惕世界原油价格上涨

【本报雅加达讯】政府继续监测如今已处于每桶60美元的世界原油价格，比2018年国家收支预算(APBN)假设的每桶48美元更高。

预算总局局长阿斯科拉尼(Askolani)称，世界原油价格还很难猜测它的方向。“我们在数个月内先实施2018年国家收支预算，然后才能获得更确定的方向。”

阿斯科拉尼明确的表示，在世界原油价格走势上政府将采取应对措施。然而他却不愿回答有关政府可能减少能源补贴的提问。“不是现在，才一个星期，现在采取政策太早了。”

国会能源委员会副主席Satya Yudha称，油价上涨自然而然地将改变补贴的数目。他建议政府立即提交2018年国家收支预算修订案，和保持在数量方面的能源补贴。“在每桶60-65美元价格的假设范围更合理。”

Satya说，当涨价时，政府仍然向国营石油北塔米纳(Pertamina)公司征收燃油采购成本。他说，该政策的确不是额外的补贴，然而，对北塔米纳和国营电力公司(PLN)的转账支付可能使该两家企业的收入减少。

为应对上述事宜，Satya说，政府必须提议修改在2018年国家收支预算修订案中的油价假设。他建议政府保持能源补贴，特别是在数量方面的补贴，通过封闭的分配机制。

经济金融发展研究所(Indef)经济学家Bhima Yudhistira建议，政府对油价上涨准备应对措施。“有数个选项，其具体的策略是提高补贴支出项目，或取自多余的其它支出项目预算。”

Bhima补充称，可加以转移的预算项目是，其数目达410兆盾的基础设施支出，以便弥补100兆盾左右。以致基础设施项目可以保留或制定多年的。他预计今年的能源补贴约118兆盾。

他说，政府可进行的其它选项是，向北塔米纳和国营电力公司收取额外的补贴。而调升燃油价和电费已不得人心，因民众的购买力还疲软，所以有一点的压力就会提高通货膨胀和影响贫困。尤其是我国进入政治年，即今年同步进行的地方首长选举，和2019年的总统选举。