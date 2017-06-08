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预计今年纺织产品出口额

同比降2%成为115亿美元

【本报雅加达讯】预计今年我国纺织和纺织品（TPT）出口额可能比去年的118亿美元降低2%，成为115亿美元。我国生产的纺织和纺织产品在数个主要市场的需求，即欧盟（UE）和美国仍疲软。

因此，印尼纺织业协会（API）总主席阿德.苏特拉查（Ade Sudrajat）称，全国纺织工业瞄准向中国出口。目前，我国纺织工业仍未认真开拓中国市场，因仍聚焦于传统市场。

阿德预测，至年底，纺织品出口仍难以提高，甚至，如果市场氛围仍未好转，出口有可能降低。“如果提高，也不会在3%以上，相反的，有可能降低2%，全球需求仍疲软，美国、欧盟、中东，甚至中国都还未提振。”

他补充说，自今年初，我国纺织业生产商通过已有的世界品牌，开拓中国市场，其中如日本成衣品牌，优衣库（Uniqlo）。

阿德坦言，目前，我国成衣最棘手的竞争对手是中国产品，如要认真开拓中国市场，须能改善目前还未协调的全球供应链。“在我国，电费仍昂贵，以致竞争力软弱，尤其是在纺织和纺织品上游工业。”

阿德认为，中国的纺织和纺织品市场有潜力，因该国家人口有13亿，除此之外，预计在中国中阶层人民达到2亿至3亿人。该数目相等于我国人口，能成为市场潜力。“这一向以来，中国国内市场销售国产品，如今开始销售国际品牌，如优衣库、H&M、Mark and spencer等，我们是通过上述品牌进入，受资本等方面的影响，我国生产的产品不能独自进入市场。”

阿德认为，除了提高出口策略之外，须有策略防止进口产品充斥市场，因我国大部分民众收入仍低，他们寻找价格低廉的衣物，而不是寻找有品牌的衣物。