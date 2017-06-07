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预计今年我国煤产量

远超4亿3400万吨指标

【本报雅加达讯】印尼煤炭矿业协会(APBI)预计，今年的产量将远超4亿3400万吨的指标。该乐观情绪是基于自去年底，煤炭基价仍保持在每吨80美元以上。

日前，印尼煤炭矿业协会执行主任助理Hendra Sinadia 称, “有数家企业必将提高其产量，此外也有数家企业的开采刚完成。因此会突破4亿7000万吨。”

由煤炭企业和能源与矿物资源部一同规定的指标，其实比2015-2019年我国中期建设计划中的4亿1300万吨更高。因当时的黑金价格陷入困境，在每吨60美元以下。

去年底煤炭涨价是由于中国政府，因环境理由而暂时关闭煤矿的政策所引发的。该国亦关闭1000家有问题的矿业，和减少工作时间，由每年330天减至276天。结果，至未来三年，其产量减少5亿吨。而中国是世界上最大的矿工和用户。

价格继续呈强是在澳洲北部因遭Debbie台风袭击而煤矿作业受影响后。3月份曾一度下降至每吨81.90美元水平的基价，重又升至每吨82.51美元。5月份的基价每吨达83.81美元。

虽然如此，Hendra却提醒，目前世界煤炭供应仍高于需求。