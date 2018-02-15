Thursday, February 15th, 2018 | Posted by

预计今年我国对外贸易顺差将有所收缩

【本报雅加达讯】预计今年的经济增长比2017年的5.07%更高，即5.3%将推动进口的增加。另一方面出口业绩料将增长有限，符合亦仍然有限的我国出口商品价格的上涨。

上述情况将影响2018年的对外贸易顺差，预测将比2017年的118.4亿美元有所收缩。甚至我国对外贸易顺差的萎缩料从今年正月份开始出现。

印尼马来亚银行(Maybank)经济学家Juniman 估计，在201712月份逆差2亿7000万美元后，2018年正月份的对外贸易顺差仅达6100万美元。他说，上述贸易顺差低是因为放缓的进出口业绩造成的。

这是符合历史模式。Juniman说，“在月度上，正月份的进出口比上月的有所下降。”

比起2017年正月份，2018年正月份的进出口同比各增长19.63%7.29%。该数字比201712月份的年度增长更高。然而其记录，今年初的进口增长高，因为在2017年正月份的进口很低，因当时的油价下跌。

而整个2018年，Juniman预计今年的进口业绩将同比增长7.34%1684亿美元。“进口资本货物和原材料将支持今年的进口。而进口有限的消费品仍然是由于购买力问题。”

然而，出口业绩预计仅将增长有限4.45%1762亿美元。Juniman说，因为支持我国最大出口的一些商品的价格今年仅将增长10%。因此，估计2018年的贸易顺差将收缩至78亿美元。

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