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预计今年地方首长选举支出达46兆盾

将促进2018年经济增长0.2%

【本报雅加达讯】万自立证券(Mandiri Sekuritas)公司预计，今年地方首长选举同步进行期间的政治支出达46兆盾。

日前， 万自立证券公司首席经济学家Leo Putra Rinaldy 称，“上述政治支出将促进2018年的经济增长0.2%。”

Leo说，今年六月展开省长选举的有17个省份，它相当于GDB的64%，拥有7700万选民。何况是，地方首长选举在斋戒月和解禁节过后进行，促使家庭消费的支出将增加。

他预估今年的经济增长将突破5.3%，比2017年的5.1%有所上升。经济增长由私企和政府的支出以及家庭消费的支出所推动。

今年私企和政府的支出亦将提高。从政府方面，基础设施支出约达400兆盾，比去年的增长2%。除了基础设施外，政府将调拨社会援助金60兆盾。该数目比去年的显著上升41%。

除了国内消费的推动外，经济增长亦由持续好转的大宗商品价格的出口业绩所支撑。我国大宗商品价格显示积极的趋势。

Leo说，“出口的提高不仅仅是由大宗商品价格好转所影响，但是需求也增加，因为美国和欧洲的经济状况有所好转。

而经济统筹部长达尔敏.纳苏迪安(Darmin Nasution)乐观的表示，经济还有可能增长符合2018年预期的5.4%。今年的经济增长由亚运会和地方首长选举提高服务家庭的非营利性机构的消费所推动。此外，出口和投资部门的业绩显示积极的趋势。