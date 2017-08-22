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预计今年下半年涂层钢

销售同比提高10%

【本报雅加达讯】预期涂层钢（Baja Lapis）销路仍明朗，Sunrise Steel公司预测，今年下半年，涂层钢销售将比上半年提高10%。

日前，Sunrise Steel公司总经理亨德利.史迪亚宛（Henry Setiawan）称，下半年度的销售提高已成为每年的趋向。“每年都提高10%。”

目前，Sunrise Steel公司的涂层钢厂年产能力26万吨，该工厂产能使用率已达到50%，所有的涂层钢产品向国内市场销售，目前，Sunrise Steel公司生产的涂层钢销售占全国涂层钢总销售的15%市场份额。

如果Sunrise Steel公司于2018年上半年能实现增加涂层钢产量的话，该公司所占的市场份额将提高，将占全国涂层钢总销售的30%市场份额。

其它的涂层钢生产企业，即Sarana Central Bajatama公司希望，今年，能比去年实际产量3万7000吨提高62%。

Sarana Central Bajatama公司总经理韩达亚.苏善多（Handaja Susanto）强调说，“今年，我们有信心，定下产量提高成为6万吨。”

希望销售提高，是离不开政府实施的房屋和基础设施工程建设，今年，Sarana Central Bajatama公司定下指标，今年收入比去年的9780亿盾提高15%。

Sarana Central Bajatama公司在西爪东加拉横（Karawang Timur）拥有1家工厂，面积为11公顷（Ha），月产1万2000吨，细节是每月生产6000吨镀锌钢板（galvanis）和6000吨镀铝锌钢板，其余2000吨至3000吨是生产涂色钢产品。

NS Blue Scope公司地销售提高也持乐观态度，今年，该公司希望，销售能提高15%，目前，NS Blue Scope公司的涂层钢的年产能力25万吨。

根据印尼锌铝钢铁工业协会（Izasi）数据，今年，我国的涂铝钢铁需求能达到130万吨，国产涂铝钢铁只能供应需求的30%，其余仍须进口。

虽然对销售提高表乐观，但涂层钢业仍须面对挑战，因煤气价格昂贵仍成为生产成本很高的原因，尤其是这一向以来，涂层钢原料供应，即冷轧钢卷（CRC）仍须进口，这肯定会增加工厂的生产费。