Tuesday, March 20th, 2018 | Posted by

韩国铁道设施公团有兴趣 在苏北省兴建公交系统

【本报棉兰讯】韩国铁道设施公团（Korea Rail Network Authority ）有意与北苏省政府进行合作，在该地区兴建公共交通系统。

韩国铁道设施公团外部经理Dae Geun Park在棉兰对记者表示，我们公司有兴趣在苏北省投资是因为观察该地区的经济潜力很大。

他会见苏北省秘书胡多模（Ibnu S. Hutomo）时作上述表示。

他续说，苏北省的经济良好增长，人口众多，以致该地区和其他一些先进地区需要公共交通。

为此，从事公共交通部门，如轻轨捷运（Light Rapid Transportation）、快速公交运输（Bus Rapid Transportation），以及韩国其中一个国营企业有兴趣在苏北省进行投资。

我们经理部准备与苏北省政府合作兴建公共交通，”他如斯说。

鉴于印尼政府正积极兴建交通基础设施，如铁路线，使我们公司有强烈愿望在苏北省投资。

与此同时，苏北省秘书胡多模声称，苏北省政府对合作开发公共交通，特别是铁路项目表示支持。

苏北省政府确实希望能把棉兰，或者先达（Pematangsiantar）连接到不拉八Parapat、多巴湖，以及先达连接到不拉八的Tapanuli北区的Silangit机场的铁路线，”他阐述。

目前印尼火车公司铁路线只能到达Pematang Siantar地区。

其实，为加速提高中央政府为开发多巴湖促进外国游客人次，我们需要运输支持。

除了多巴湖地区之外，苏北省政府也希望在苏北省开发连接棉兰-民礼-Deliserdang-Karo地区的城市列车。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209748

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