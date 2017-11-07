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面对来势汹汹的网购大潮

雅京Alun Alun 依旧乘风破浪 继续砥砺前行

【雅加达本报讯】2017年10月30日，位于雅京中区 Grand Indonesia购物中心的Alun-Alun Indonesia创意艺术品中心已进入创业十周年历程。在这十年的昭化，Alun Alun已成为来自全国中小企业创意经济的手工艺术品最具有吸引力的展销窗口。

然而，在面对来势汹汹的网购潮流,全球传统实体零售业面临前所未有的冲击，传统零售店业绩一落千丈，不少全球各大名牌百货购物中心都选择歇业，这也是不得不采取断尾求生的应对策略。

为了支持从最初只有82家迄今为止已发展到逾540家中小企业创意经济艺术品供应商，Alun Alun不忘初心，始终坚持维护我国经济创意中小企业的利益，即使在电商网购的冲击下，我国遐迩闻名的Alun Alun手工艺术品中心依旧乘风破浪，继续砥砺前行完成使命，协助中小型企业的发展，以促进国家和社会经济发展为最终目标。

大象集团创办Alun Alun

Alun Alun的创办和存在离不开大象集团（GT Group）竭尽全力为我国经济创意工艺产品提供展销的平台和协助我国数以千计，无远弗届和具有潜力发展的手工艺品的制作人的就业机会，提供全国各个地区的中小型手工艺品企业的发展机遇和提升社会各阶层的福祉。

拥有最多样化国际高级品牌的上市司控股公司MAP（PT Mitra Adiperkasa）旗下的PT Panen Lestari Internusa经营的Alun Alun手工艺术品中心不仅提供来自全国琳琅满目和美不胜收的手工艺品，Alun Alun更成为外国游客近距离了解印尼丰富多彩的文化和分享印尼传统美食佳肴的好地方，使外国游客流连忘返及深深体会和经历了百闻不如一见的宝贵经验。

诚如当初取该名字的深刻意义，阿伦阿伦（Alun Alun）是城市广场的含义，因此Alun Alun将成为雅加达首都创意手工艺术品中心，意在成为印尼最佳创意手工艺术品的“最佳的一张名片”。

Alun Alun在发展过程中将成为我国各地区创意手工艺术品的汇集中心和艺术家的互相交流及提升产业的交流平台，以表支持政府发展创意经济政策。”PT Panen Lestari Internusa董事经理Handaka Santosa如斯表示。

然而，并不是任何手工艺品都能随意供应Alun Alun工艺品中心，他们必须通过严格的筛选和过滤选择过程，手工艺品的设计和制作质量是优先考量。通过初步合格后，公司也将提供适当的宣导，尤其是对手工艺术品品质要求和设计理念的沟通以及市场潮流的趋势，制作符合市场需求的顶级工艺产品，Alun Alun使用的格言是“鼓舞灵感的创意和创新”。Alun-Alun首席执行官Pincky Sudarman这样阐述。

Alun Alun首席执行官Pincky Sudarman承认，创办和经营一个完全新的经营概念并不是易如反掌的事，除了千方百计用尽一切办法吸引更多国内外游客消费者到Alun Alun购物，还得激发客户对印尼丰富文化及手工艺品的兴趣。然而在客服初期的种种艰难障碍时，Alun Alun经营团队均获得高层领导层的帮助和激励，使Alun Alun能逐渐稳健增长壮大和日新月盛。Pincky如斯说。

为了展示印尼丰富多彩的文化和各式各样从沙横到马老奇的传统美食佳肴，Alun Alun还定期举办欣赏印尼丰富文化遗产的节目及体现印尼创意经济的手工艺术品但使用现代化的展销会及讲述印尼文化遗产的神话故事。游客还可在Alun Alun店内专设的Palalada餐厅享受具有印尼风味美食和品尝香喷喷的印尼咖啡。这也是人生难得的一大乐趣和享受，何乐而不为！

Alun Alun合作伙伴的工艺品中小型企业供应商，已从2007年的82家发展至目前的540家供应商，在10年内几乎增长了五倍以上的增速。其中时装设计师为例，2007年只有7家，现在已经有85家服装设计供应商。年青时尚设计师从最初的44家供应商，现在已拥有112家供应商。其他创意产品也以快速增长的趋势。

冯慧兰高度赞赏Alun Alun

出席Alun Alun成立十周年纪念活动的我国前贸易和旅游与创意经济部长冯慧兰(Mari Elka Pangestu)表示，Alun Alun能取得目前亮丽的成绩，亦还能在网购转型时代冲击下逆流而上和依然立足生存，主要是因为Alun Alun不仅是一个传统零售店，而是真正能为国内外消费者提供最好的服务和准备高品质的手工艺品给国内外游客消费者。

“我非常感谢也高度赞赏Alun Alun十年来一直支持创意产业的发展，使我国经济创意手工艺品继续蓬勃发展，创新源源不断 ，手工艺品推陈出新。”冯慧兰这样说。

习近平夫人彭丽媛女士参观 Alun Alun

2013年10月2日-10月3日,中国国家主席习近平访问印尼时，习近平主席夫人彭丽媛也特别抽空到印尼阿伦阿伦手工艺品中心参观.

当日当地儿童身着民族服饰，打起手鼓，演奏传统Angklong竹筒乐器“昂格隆”，热情欢迎远方而来的中国贵宾。Alun Alun中心负责人还特别向彭丽媛女士介绍印尼蜡染印花制作过程，几位手工艺人也在现场示范绘制巴迪布的功夫，彭丽媛女士也仔细观看并聆听蜡染巴迪布手工艺人的解说。

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