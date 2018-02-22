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非补贴电费将上涨 对纺织工业不利

【本报雅加达讯】恰如国电公司（PLN）建议，从煤炭基价来计算价目，非补贴电费肯定上涨。纺织产品与纺织工业（TPT）不同意该建议，因能对他们的生产造成威胁。

印尼纺织业协会（API）总主席阿德.苏特拉查（Ade Sudrajat）对记者称，生产过程使用的电力相当大，如果调高电费，将使生产率降低。

最近几年来，数家纺织工业因不能支付相当高的电费而倒闭。目前，纺织产品与纺织工业还未获得第2和第3经济配套的电费折扣和调低煤气价格的奖励。

阿德声称，“电费占上游工业总生产费的25%，占纺织业的18%，我们要求政府能重新考虑，调高工业用电费计划，因非常加重我们的负担。”

能源与矿物资源部（ESDM）计划，今年3月将更改非补贴电费方式，该计划是根据国电公司要求，使用煤炭基价来计算基本电力价方式。

目前，纺织工业用电费1100盾至1300盾每千瓦/小时，还算是理想的电力价格。“但愿电费依旧，别调整电费。”

另一方面，去年，纺织产品出口达到124亿美元或比2016年的118.7亿美元提高4.4%。该数目比印尼纺织业协会定下的118.7亿美元和工业部定下的120.9亿美元指标更大。

与此同时，上游纺织产品和纺织工业要求跨部门兑现推动工业出口的诺言，有关部门之间还不扎实，造成我国出口业绩比不上邻国的主要因素。

印尼合成纤维业协会（APSyFI）秘书长雷特玛.吉达.维拉苏瓦斯达（Redma Gita Wiraswasta）“许多条例不关注工业界，以致，造成产量降低和对出口造成影响。”

雷特玛认为，我国出口业绩比不上邻国，是因不适用的出口条例所造成，各有关部门未承诺将提高竞争力，有关部门发布的经济条例不能落实和对工业没好处，致使出口业绩持续降低。

他举例，如如已安排调低煤气价格的2016年第40号总统条例内，但能源与矿物资源部却未贯彻落实，除此之外，国电公司也未实施第3届经济配套内的电费折扣。“再加上有阻碍工业的新条例，即每逢共同休假（cuti bersama）和公共假日（libur nasional），交通部封闭高速公路3至4日，禁止运输商品的车辆通过，运输费提高一倍，加重工业负担。”