Posted by admin

非法出口香港猖獗

BKIPM严厉管制珍珠出口

【本报邦加槟榔】海洋渔业部渔产安全、质量控制和渔产验疫机构（BKIPM）严厉管制向香港出口珍珠，来防止非法贸易和保护国家利益。

海洋渔业部BKIPM秘书瑟迪雅玛（Septiama）日前在邦加槟榔说：“我们确信向各国出口珍珠是以非法手段进行。”

根据香港国际刑警组织的数据，香港从我国进口的珍珠数量非常大，但在我国记录的珍珠出口量仅占香港数据的2%。

他举例，香港记录从我国进口的珍珠数量1000个，但在国内记录的只2%。这种非法贸易行为损害了国家的利益。

“非法贸易行为造成国家税收流失，地方政府纯收入流失，并损害居民的利益，”他说。

有鉴于此，验疫机构在贸易监管来实现可持续海洋渔业主权中，起着重要作用。

他说：“这是我们必须保护的，因为海洋渔资源的减少和灭绝越来越显著。”

瑟迪雅玛邀请地方政府支持海洋渔业部长的三大支柱，即主权、可持续发展和福利。

“我希望这件事会鼓励邦加勿里洞群岛省政府，以发展大规模海上养鱼业把长期的海洋渔业资源管理放在优先地位，来提高当地居民的社会福利，”他说。