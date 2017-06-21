Wednesday, June 21st, 2017 | Posted by

非法出口香港猖獗
BKIPM严厉管制珍珠出口

【本报邦加槟榔】海洋渔业部渔产安全、质量控制和渔产验疫机构（BKIPM）严厉管制向香港出口珍珠，来防止非法贸易和保护国家利益。

海洋渔业部BKIPM秘书瑟迪雅玛（Septiama）日前在邦加槟榔说：“我们确信向各国出口珍珠是以非法手段进行。”

根据香港国际刑警组织的数据，香港从我国进口的珍珠数量非常大，但在我国记录的珍珠出口量仅占香港数据的2%。

他举例，香港记录从我国进口的珍珠数量1000个，但在国内记录的只2%。这种非法贸易行为损害了国家的利益。

“非法贸易行为造成国家税收流失，地方政府纯收入流失，并损害居民的利益，”他说。

有鉴于此，验疫机构在贸易监管来实现可持续海洋渔业主权中，起着重要作用。

他说：“这是我们必须保护的，因为海洋渔资源的减少和灭绝越来越显著。”

瑟迪雅玛邀请地方政府支持海洋渔业部长的三大支柱，即主权、可持续发展和福利。

“我希望这件事会鼓励邦加勿里洞群岛省政府，以发展大规模海上养鱼业把长期的海洋渔业资源管理放在优先地位，来提高当地居民的社会福利，”他说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186222

Posted by on Jun 21 2017. Filed under 印尼财经. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Recently Commented

  • bill: 我才一才bunda putri是苏西洛的老婆。我们当前的总统真不干净
  • bill: 我跟文章里的话同意，可是我也相信在印尼贪污事件比以前好得多。 因为在Suharto时间新闻界没有透明。现在新闻界什么都敢发 布。 以前我还记得如果要跟官方要求什么允许，我们去哪个官方办...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: 印尼中央銀行印尼銀行（Bank Indonesia）意外3個月來首次調降基準利率，以便在全球 經濟惡化下支撐經濟成長。 印尼央行今天在雅加達發表聲明指出，央行總裁納蘇琛（Darmi n...
  • aliantoni: news taiwan..taiwan股封關收年線，指數以7072點作 收，跟去年的8972點相比較，全年下跌1900點，跌幅21. 18%，跌勢相當慘重。上市公司股票總市值蒸發了4.95...

Recently Added