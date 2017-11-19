Sunday, November 19th, 2017 | Posted by

需求量提高 重型机械业务持续增长

【本报雅加达讯】从矿业使用所生产重型机械显示提高趋势。甚至，数家矿业公司表示必须等待一段时间获得新的重型机械。

印尼重型机械业协会(Hinabi)主席查玛鲁汀(Jamaluddin)称，销量由矿业动，接着是筑业和林业领域。“若上述情况，我们相信将达到4400台。”他这么说。

面对高的需求量，他说，供应能力确实有限。因为在几年前危机裁员后，零部件行业还没有稳定。

目前，最高产1万台重型机械。员工共有大约1万人。在危机时裁员只4000人。“目前已开始招聘员工，但是仍需要训练才能准备工作。材料也成问题不仅在我国，在世界各地是一样的。”他如斯说。

从今年第三季Hinabi数据，记录重型机械产量达4036台，比去年同期2527台提高59.7%

Hinabi定下指标，今年产量能达4200台至4400台，或比去年实际4065有所增长。

Intraco Penta(INTA)公司投资者关系策略师Ferdinand D.称，从去年起煤炭商品持续稳定。“至今年底销量的主要推动矿业。”他这么说。

Intraco Penta公司记录，至今年9月销量441台重型机械。从去年同期221更多

虽然如此，Intraco Penta公司未修订收入目标。该公司定下指标，收入同比1.51兆盾增长20%

Intraco Penta公司通过旗下Intraco Penta Prima Servis(IPPS)公司成为VolvoSDLG品牌的重型机械经销商，而通过旗下Intraco Penta Wahana(IPW)公司成为SinotrukMahindraDoosanSany Palfinger品牌的销售和服务代理人。

与此同时，阿斯特拉集团旗下United Tractors公司的销售提高。United Tractors公司秘书Sara K.Loebis称，至今，从矿业领域Komatsu销量仍提高。“至10月仍积极。销售目标仍一样，矿业推动。”她如斯说。据她称，销售增幅最高的尤其从加里曼丹的矿区。

她表示，重型机械运输需要长期时间，可能6个月至7个月。因为生产时间相当长，而是从日本和美国运输

目前，United Tractors公司未有计划生产大型的重型机械。“目前，Komatsu Indonesia生产中型机械。例如挖掘机、推土机、轮式装载机和平地机。”她这么说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=198565

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