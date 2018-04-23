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零部件出口持续提高

出口商冀扩大国外市场

【本报雅加达讯】零部件出口量持续提高，根据工业部（Kemenperin）数据，机车零部件出口提高13倍，从2016年的620万件，至去年成为8100万件。

享有车辆零部件出口提高的企业，其中如Selamat Sempurna公司，去年，该公司出口同比增长11.7%。2016年Selamat Sempurna公司出口总额为2.05兆盾，去年提高成为2.32兆盾。

Selamat Sempurna公司秘书莉迪亚娜.威佐约（Lidiana Widjojo）对记者称，随着全球机动车销售提高，公司销量也提高。“消费者使用车辆时，他们也需要过滤器（filter）。”

Selamat Sempurna公司生产两种优势产品，即过滤器和散热器（radiator），过滤器所占的份额最大，即74%。

其它的零部件企业，如印尼丰田（Toyota Motor Manufacturing Indonesia/TMMIN）公司记录，去年，零部件出口量达到1.01亿件，同比2016年的8900万件更多。这还未包括4万4000台TR机器和9万9000台NR机器在内。印尼丰田公司在出口市场销售的主要产品，是丰田汽车零部件，如Fortuner、Rush、Avanza和Kijang汽车。“零部件销售总是与汽车销售同步增长。”

机动车零部件最大的出口市场仍是亚洲。莉迪亚娜声称，从Selamat Sempurna公司进口汽车零部件的国家，其中如中国、日本、新加坡和泰国。“以上是最大进口国。”

Selamat Sempurna公司生产的过滤器和散热器，占该公司总出口的50%，而占Selamat Sempurna公司总销售份额的30%。

未来，Selamat Sempurna公司将扩展到其它国家市场，该公司也将持续扩展这一向以来成为出口目的国的市场份额。