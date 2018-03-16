Friday, March 16th, 2018 | Posted by

雅加达Shangri-La Hotel甲餐厅介绍四川菜式

沈阳香格里拉大酒店的总厨师Rick Du。

沈阳香格里拉大酒店的总厨师Rick Du。

 

四川石斑鱼汤。

四川石斑鱼汤。

 

雅加达香格里拉大酒店的甲中餐厅。

雅加达香格里拉大酒店的甲中餐厅。

 

【本报雅加达讯】雅加达香格里拉大酒店Shangri-La Hotel的“甲”中餐厅将于本年322日至25日提供四川菜式。爱好中国菜的客户将可享受四川丰富的美味和香气，因为由沈阳香格里拉大酒店的总厨师Rick Du和甲烹饪团队精心准备的。

川菜有酸味，辛辣，热，甜，苦，咸，鲜味等特点。对于辛辣的菜单，正宗的川菜应该使用四川特有的香料，才能在口中产生独特的辣味。一些常用的基本材料是四川绿和红胡椒，黑胡椒，干辣椒，新鲜辣椒，红葱，生姜和大蒜。

所提供的各种特别的菜单：四川芝麻醋甜排骨、四川辣椒牛筋、香辣鲍鱼蘑菇、四川烩牛腩香辣饺子、还有蔬菜菜单冷泉水秋葵。

对于海鲜爱好者来说，推荐的菜单是四川酸汤鱼翅、四川石斑鱼汤、四川红辣椒虾球和蔬菜、

四川胡椒洋葱炒鳕鱼。

雅加达香格里拉大酒店中餐总厨Christopher Chai表示，“印尼的甲中餐厅客人一般都会喜欢辛辣菜肴。因此甲餐厅烹饪团队将介绍一种味道丰富的川味，让客人体验中国美食的另一面。四川也是中国菜在世界最有名的菜肴之一。我和团队将与香格里拉集团的一位中国高级厨师，既沈阳香格里拉大酒店的中餐总厨师Rick Du合作，以确保为客人提供最佳和真实的口味。”

关于中餐总厨Rick Du，他在厨师的职业生涯超过20年，出差担任厨师期间，他掌握粤菜和川菜的烹饪技巧。这位厨师被胜任在亚洲的五星级酒店和餐馆工作。在他的职业生涯中，Rick Du厨师曾多次被香格里拉集团酒店邀请向客人展示他杰出的中国菜式。他的烹饪创作受到一些名人和国际官员的赞扬，并在中国赢得了无数比赛和奖项。

四川点菜菜单的午餐时间是11.30时至14.30时，而晚餐时间为18.0022.30

详细咨询和预订，可联系电话（62 212922 9999或电子邮件jia.slj@shangri-la.com

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=209391

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